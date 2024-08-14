Продукты, которые вызывают головную боль

Невролог Мацокин: вредные продукты при головной боли

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с головной болью, но редко кто обращается с этой проблемой к врачу, что является ошибкой. Консультация специалиста важна при любых недомоганиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Невролог Игорь Мацокин советует исключить из рациона шоколад, цитрусовые, жирные сыры и алкоголь, так как они могут усугубить состояние.

Также он предостерегает от длительного приема обезболивающих, что может вызвать негативные последствия. Если головная боль длится долго, необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза.