Продукты, которые вызывают головную боль
Невролог Мацокин: вредные продукты при головной боли
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14.08.2024 12:19
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с головной болью, но редко кто обращается с этой проблемой к врачу, что является ошибкой. Консультация специалиста важна при любых недомоганиях.
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0
Невролог
Игорь Мацокин советует исключить из рациона шоколад, цитрусовые, жирные сыры и алкоголь, так как они могут усугубить состояние.
Также он предостерегает от длительного приема обезболивающих, что может вызвать негативные последствия. Если головная боль длится долго, необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза.
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