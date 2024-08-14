Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военкор Ткач: Россия избавится от атак дронов ВСУ, когда ПВО станет лучше
Эксперт Ходаренок заявил, что результат вторжения ВСУ под Курск будет нулевым
Мобильное приложение "Ингосстрах Банка" исчезло из App Store
Туристам упростили процесс выезда с Мальдив
Эксперт Жигалов: российские машины дорогие из-за высоких издержек
Южнокорейская драма о чирлидинге "Победа" готовится к мировому релизу
В Россию продолжают поставлять бюджетные версии Hyundai Tucson 2024
Политолог Бубнов: режим ЧС в Белгородской области введён из-за риска попытки прорыва
Силуанов: ЦБ и Минфин обсуждают вопрос создания криптобирж в РФ

Продукты, которые вызывают головную боль

Невролог Мацокин: вредные продукты при головной боли
0:37
Здоровье

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с головной болью, но редко кто обращается с этой проблемой к врачу, что является ошибкой. Консультация специалиста важна при любых недомоганиях.

Невролог Мацокин: вредные продукты при головной боли
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Невролог Игорь Мацокин советует исключить из рациона шоколад, цитрусовые, жирные сыры и алкоголь, так как они могут усугубить состояние.

Также он предостерегает от длительного приема обезболивающих, что может вызвать негативные последствия. Если головная боль длится долго, необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Последние материалы
Южнокорейская драма о чирлидинге "Победа" готовится к мировому релизу
В Россию продолжают поставлять бюджетные версии Hyundai Tucson 2024
Политолог Бубнов: режим ЧС в Белгородской области введён из-за риска попытки прорыва
Силуанов: ЦБ и Минфин обсуждают вопрос создания криптобирж в РФ
Популярность Lada Granta 2024 на фоне повышения цен: что изменилось
В афере с Ларисой Долиной нашли украинский след. Она перевела мошенникам миллионы
Невролог Мацокин: вредные продукты при головной боли
Кошка будит хозяина по утрам из-за голода
Аделина Разетдинова о Паралимпиаде в Париже: хочется показать самый высокий результат
Пассажир из Бразилии скончался в аэропорту Звартноц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.