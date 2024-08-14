Кардиолог раскрыла правду о мясных полуфабрикатах

Кардиолог Бирюкова: почему стоит исключить мясные полуфабрикаты из рациона

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясные полуфабрикаты представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для сердца. Кардиолог Анна Бирюкова предупреждает, что регулярное употребление этих продуктов, а также различных копченостей, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Проблема заключается в высоком содержании вредных добавок: красителей, усилителей вкуса, соли и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению "плохого" холестерина, что приводит к атеросклерозу и другим проблемам с сердцем и сосудами. Опасные жиры также содержатся в кондитерских изделиях, фастфуде и пивных закусках.

Специалист рекомендует полностью исключить эти продукты из рациона или свести их потребление к минимуму, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья.