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Кардиолог раскрыла правду о мясных полуфабрикатах

Кардиолог Бирюкова: почему стоит исключить мясные полуфабрикаты из рациона
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Здоровье

Мясные полуфабрикаты представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для сердца. Кардиолог Анна Бирюкова предупреждает, что регулярное употребление этих продуктов, а также различных копченостей, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Бирюкова: почему стоит исключить мясные полуфабрикаты из рациона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проблема заключается в высоком содержании вредных добавок: красителей, усилителей вкуса, соли и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению "плохого" холестерина, что приводит к атеросклерозу и другим проблемам с сердцем и сосудами. Опасные жиры также содержатся в кондитерских изделиях, фастфуде и пивных закусках.

Специалист рекомендует полностью исключить эти продукты из рациона или свести их потребление к минимуму, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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