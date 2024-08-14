Мясные полуфабрикаты представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для сердца. Кардиолог Анна Бирюкова предупреждает, что регулярное употребление этих продуктов, а также различных копченостей, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблема заключается в высоком содержании вредных добавок: красителей, усилителей вкуса, соли и насыщенных жиров, которые способствуют накоплению "плохого" холестерина, что приводит к атеросклерозу и другим проблемам с сердцем и сосудами. Опасные жиры также содержатся в кондитерских изделиях, фастфуде и пивных закусках.
Специалист рекомендует полностью исключить эти продукты из рациона или свести их потребление к минимуму, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.