Стоит ли тренироваться до отказа мышц

Тренировка до отказа мышц часто используется спортсменами для достижения максимальных результатов. Отказ мышц происходит, когда группа мышц не может завершить упражнение из-за усталости.
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Этот метод подходит опытным атлетам, стремящимся увеличить мышечную массу, и может быть полезен для тренировок с небольшими весами. Однако важно помнить о правильной технике и здравом смысле, чтобы избежать травм.
Тренировка до отказа имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, и следует внимательно оценивать свои возможности и здоровье перед применением этой методики.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч