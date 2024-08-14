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Стоит ли тренироваться до отказа мышц

Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
0:39
Здоровье

Тренировка до отказа мышц часто используется спортсменами для достижения максимальных результатов. Отказ мышц происходит, когда группа мышц не может завершить упражнение из-за усталости.

Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Фото: Freepik is licensed under Free license

Этот метод подходит опытным атлетам, стремящимся увеличить мышечную массу, и может быть полезен для тренировок с небольшими весами. Однако важно помнить о правильной технике и здравом смысле, чтобы избежать травм.

Тренировка до отказа имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, и следует внимательно оценивать свои возможности и здоровье перед применением этой методики.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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