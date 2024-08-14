Стоит ли тренироваться до отказа мышц

Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренировка до отказа мышц часто используется спортсменами для достижения максимальных результатов. Отказ мышц происходит, когда группа мышц не может завершить упражнение из-за усталости.

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Этот метод подходит опытным атлетам, стремящимся увеличить мышечную массу, и может быть полезен для тренировок с небольшими весами. Однако важно помнить о правильной технике и здравом смысле, чтобы избежать травм.

Тренировка до отказа имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, и следует внимательно оценивать свои возможности и здоровье перед применением этой методики.