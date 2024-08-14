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Аллергия на воду: миф или реальность

Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
0:45
Здоровье

Аллергия на воду, также известная как аквагенная крапивница, представляет собой редкое аутоиммунное заболевание, при котором контакт с водой любой температуры и чистоты вызывает появление волдырей на коже.

Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61, CC BY-SA 4.0

Этот недуг затрудняет выполнение даже самых простых действий, таких как мытьё рук или нахождение под дождем. Люди с аквагенной крапивницей могут испытывать зуд и сыпь даже от слёз, пота или посещения туалета.

Симптомы обычно исчезают через 1-2 часа после высыхания кожи. Причины этой аллергии до сих пор неизвестны, что, возможно, связано с её редкостью: с 1966 года зарегистрировано всего 100 случаев.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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