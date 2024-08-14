Аллергия на воду: миф или реальность

Аллергия на воду, также известная как аквагенная крапивница, представляет собой редкое аутоиммунное заболевание, при котором контакт с водой любой температуры и чистоты вызывает появление волдырей на коже.
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Этот недуг затрудняет выполнение даже самых простых действий, таких как мытьё рук или нахождение под дождем. Люди с аквагенной крапивницей могут испытывать зуд и сыпь даже от слёз, пота или посещения туалета.
Симптомы обычно исчезают через 1-2 часа после высыхания кожи. Причины этой аллергии до сих пор неизвестны, что, возможно, связано с её редкостью: с 1966 года зарегистрировано всего 100 случаев.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)