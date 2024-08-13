Что происходит с глазами, если спать в линзах

Контактные линзы: можно ли спать в них

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контактные линзы — это популярное средство коррекции зрения, которое имеет множество преимуществ перед очками: они не запотевают, не покрываются каплями дождя, обеспечивают полную обзорность и позволяют заниматься спортом.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Однако многие люди совершают ошибку, оставляя линзы на ночь. Спать в контактных линзах категорически нельзя, так как это может привести к серьёзным последствиям. Во время сна глаза недостаточно увлажняются, что вызывает сухость и болезненные ощущения.

Более того, риск развития глазной инфекции значительно возрастает, требуя обращения к врачу. Поэтому перед сном обязательно снимайте контактные линзы, чтобы избежать проблем со здоровьем глаз.