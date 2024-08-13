Контактные линзы — это популярное средство коррекции зрения, которое имеет множество преимуществ перед очками: они не запотевают, не покрываются каплями дождя, обеспечивают полную обзорность и позволяют заниматься спортом.
Однако многие люди совершают ошибку, оставляя линзы на ночь. Спать в контактных линзах категорически нельзя, так как это может привести к серьёзным последствиям. Во время сна глаза недостаточно увлажняются, что вызывает сухость и болезненные ощущения.
Более того, риск развития глазной инфекции значительно возрастает, требуя обращения к врачу. Поэтому перед сном обязательно снимайте контактные линзы, чтобы избежать проблем со здоровьем глаз.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.