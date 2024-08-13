Вы чистите зубы неправильно: что нужно знать

Чрезмерное усердие при чистке зубов им только вредит

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди ошибочно полагают, что чем сильнее они трут зубы щёткой, тем лучше удаляется налёт и остатки пищи. Однако чрезмерное усердие при чистке зубов приносит больше вреда, чем пользы.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Сильное трение щетины о зубы может повредить эмаль и травмировать дёсны. Вместо этого рекомендуется найти "золотую середину": чистить зубы тщательно, но без излишнего давления. При слишком мягкой чистке налёт может остаться на зубах, что чревато появлением зубного камня.

Таким образом, важно соблюдать баланс, чтобы обеспечить эффективную и безопасную гигиену ротовой полости. Слишком сильное трение щётки о зубы способно нанести вред эмали, делая её более уязвимой к кариесу и другим повреждениям.

Также высока вероятность травмирования дёсен, что может привести к воспалению и кровоточивости. Несмотря на распространённое мнение, более сильное трение не гарантирует лучшей чистки.

Напротив, умеренное, но тщательное очищение более эффективно и безопасно. Учитывайте это, когда будете чистить зубы в следующий раз, чтобы сохранить их здоровье на долгие годы.