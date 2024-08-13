Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апти Алаудинов: до 100 боевиков ВСУ уничтожили морпехи и "Ахмат" под Суджей
Как выбрать медицинскую страховку: преимущества и подводные камни ДМС
Контактные линзы: можно ли спать в них
Mercedes-Benz и BMW раскрыли поставщиков батарей для электромобилей
Жителю Ставропольского края грозит до двух лет за ложный донос
Вертолёт упал на крышу роскошного отеля в австралийском Квинсленде
Микроволновка стала причиной пожара в Волжском
Почему не растут кабачки
Как приготовить креветки в пивном кляре

Вы чистите зубы неправильно: что нужно знать

Чрезмерное усердие при чистке зубов им только вредит
1:17
Здоровье

Многие люди ошибочно полагают, что чем сильнее они трут зубы щёткой, тем лучше удаляется налёт и остатки пищи. Однако чрезмерное усердие при чистке зубов приносит больше вреда, чем пользы.

Чрезмерное усердие при чистке зубов им только вредит
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Сильное трение щетины о зубы может повредить эмаль и травмировать дёсны. Вместо этого рекомендуется найти "золотую середину": чистить зубы тщательно, но без излишнего давления. При слишком мягкой чистке налёт может остаться на зубах, что чревато появлением зубного камня.

Таким образом, важно соблюдать баланс, чтобы обеспечить эффективную и безопасную гигиену ротовой полости. Слишком сильное трение щётки о зубы способно нанести вред эмали, делая её более уязвимой к кариесу и другим повреждениям.

Также высока вероятность травмирования дёсен, что может привести к воспалению и кровоточивости. Несмотря на распространённое мнение, более сильное трение не гарантирует лучшей чистки.

Напротив, умеренное, но тщательное очищение более эффективно и безопасно. Учитывайте это, когда будете чистить зубы в следующий раз, чтобы сохранить их здоровье на долгие годы.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Испытано на себе: многим врачам человечество обязано миллионами жизней Сергей Лебедев ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Политолог: ударами по Запорожской АЭС Украина шантажирует Запад
Апти Алаудинов: до 100 боевиков ВСУ уничтожили морпехи и "Ахмат" под Суджей
Как выбрать медицинскую страховку: преимущества и подводные камни ДМС
Контактные линзы: можно ли спать в них
Mercedes-Benz и BMW раскрыли поставщиков батарей для электромобилей
Жителю Ставропольского края грозит до двух лет за ложный донос
Вертолёт упал на крышу роскошного отеля в австралийском Квинсленде
Микроволновка стала причиной пожара в Волжском
Испытано на себе: многим врачам человечество обязано миллионами жизней
Ирина Киркора: "Проект "Донбасс. Психология жизни" помогает справиться со стрессом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.