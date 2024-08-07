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Назван способ спастись во время купания от поедающей мозг амёбы

Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске

Здоровье » Здоровье и профилактика

Не вздумайте нырять в пресноводный водоём, если не хотите заразиться поедающей мозг амёбой, призвала кардиолог Ольга Бокерия. В своём телеграм-канале она дала несколько советов насчёт купания.

Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске
Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние

Помимо всем известных правил вроде использования солнцезащитного крема есть некоторые вещи, о которых не все знают или не придают им значения, указала врач.

Опасные течения

С ними могут не справиться даже опытные пловцы. Изучите правила выхода из таких вихревых течений — идите или плывите по направлению течения. Отдыхайте в предназначенных для этого местах — там должны дежурить спасатели.

Неглерия Фоулера — амёба, поедающая мозг

Этот паразит живёт в пресной воде, попадает в организм через нос и может вызвать редкое, смертельное поражение мозга. Единственный способ предотвратить инфекцию — избегать купания в тёплой пресной воде, не нырять или надевать маску, закрывающую лицо.

Ранее врач Георгий Викулов предупредил о намного большем риске заражения кишечными инфекциями в пресноводных водоёмах, нежели в море.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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