Назван способ спастись во время купания от поедающей мозг амёбы

Не вздумайте нырять в пресноводный водоём, если не хотите заразиться поедающей мозг амёбой, призвала кардиолог Ольга Бокерия. В своём телеграм-канале она дала несколько советов насчёт купания.
Помимо всем известных правил вроде использования солнцезащитного крема есть некоторые вещи, о которых не все знают или не придают им значения, указала врач.
С ними могут не справиться даже опытные пловцы. Изучите правила выхода из таких вихревых течений — идите или плывите по направлению течения. Отдыхайте в предназначенных для этого местах — там должны дежурить спасатели.
Этот паразит живёт в пресной воде, попадает в организм через нос и может вызвать редкое, смертельное поражение мозга. Единственный способ предотвратить инфекцию — избегать купания в тёплой пресной воде, не нырять или надевать маску, закрывающую лицо.
Ранее врач Георгий Викулов предупредил о намного большем риске заражения кишечными инфекциями в пресноводных водоёмах, нежели в море.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.