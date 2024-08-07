Назван способ спастись во время купания от поедающей мозг амёбы

Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске

Не вздумайте нырять в пресноводный водоём, если не хотите заразиться поедающей мозг амёбой, призвала кардиолог Ольга Бокерия. В своём телеграм-канале она дала несколько советов насчёт купания.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние

Помимо всем известных правил вроде использования солнцезащитного крема есть некоторые вещи, о которых не все знают или не придают им значения, указала врач.

Опасные течения

С ними могут не справиться даже опытные пловцы. Изучите правила выхода из таких вихревых течений — идите или плывите по направлению течения. Отдыхайте в предназначенных для этого местах — там должны дежурить спасатели.

Неглерия Фоулера — амёба, поедающая мозг

Этот паразит живёт в пресной воде, попадает в организм через нос и может вызвать редкое, смертельное поражение мозга. Единственный способ предотвратить инфекцию — избегать купания в тёплой пресной воде, не нырять или надевать маску, закрывающую лицо.

Ранее врач Георгий Викулов предупредил о намного большем риске заражения кишечными инфекциями в пресноводных водоёмах, нежели в море.