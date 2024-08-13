Не пейте холодную воду в жару: что может произойти

Как холодная вода влияет на ваше здоровье

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду желание выпить стакан холодной воды вполне естественно. Она не только утоляет жажду, но и помогает охладиться. Однако важно помнить, что слишком холодная вода может нанести серьезный вред здоровью.

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Во-первых, она раздражает слизистую желудка, что может вызвать неприятные ощущения и даже боли. Во-вторых, холодная вода вызывает сужение сосудов, ухудшая кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта. Это может привести к замедлению метаболизма и пищеварения. Поэтому пить очень холодную воду не рекомендуется.

Аналогично, слишком горячие напитки могут вызвать ожоги ротовой полости и проблемы с желудком. Идеальный вариант — пить воду комнатной температуры, которая безопасно утолит жажду и не навредит организму.