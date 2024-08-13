В жаркую погоду желание выпить стакан холодной воды вполне естественно. Она не только утоляет жажду, но и помогает охладиться. Однако важно помнить, что слишком холодная вода может нанести серьезный вред здоровью.
Во-первых, она раздражает слизистую желудка, что может вызвать неприятные ощущения и даже боли. Во-вторых, холодная вода вызывает сужение сосудов, ухудшая кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта. Это может привести к замедлению метаболизма и пищеварения. Поэтому пить очень холодную воду не рекомендуется.
Аналогично, слишком горячие напитки могут вызвать ожоги ротовой полости и проблемы с желудком. Идеальный вариант — пить воду комнатной температуры, которая безопасно утолит жажду и не навредит организму.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.