Эти симптомы боли в колене нельзя игнорировать

Врач-реабилитолог Ракаева назвала симптомы, при которых хруст в колене опасен

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сталкиваются с хрустом или болью в колене, но не спешат обращаться за помощью. Врач-реабилитолог Лидия Ракаева перечислила симптомы, которые нельзя игнорировать:

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

отек сустава,

ограниченность подвижности,

жжение или покалывание,

неустойчивость в ноге,

скрип.

Если присутствует хотя бы один из этих симптомов, необходимо посетить врача. Обычно лечение начинается с консервативных методов: лекарств, физиотерапии и диеты. При отсутствии результата может потребоваться операция.

Специалист также подчеркивает важность превентивных мер, таких как физическая активность, нормализация веса и использование ортезов и бандажей, чтобы справиться с болью в колене.