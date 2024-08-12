Эти симптомы боли в колене нельзя игнорировать

Многие люди сталкиваются с хрустом или болью в колене, но не спешат обращаться за помощью. Врач-реабилитолог Лидия Ракаева перечислила симптомы, которые нельзя игнорировать:
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отек сустава,
ограниченность подвижности,
жжение или покалывание,
неустойчивость в ноге,
скрип.
Если присутствует хотя бы один из этих симптомов, необходимо посетить врача. Обычно лечение начинается с консервативных методов: лекарств, физиотерапии и диеты. При отсутствии результата может потребоваться операция.
Специалист также подчеркивает важность превентивных мер, таких как физическая активность, нормализация веса и использование ортезов и бандажей, чтобы справиться с болью в колене.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.