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Эти симптомы боли в колене нельзя игнорировать

Врач-реабилитолог Ракаева назвала симптомы, при которых хруст в колене опасен
0:48
Здоровье

Многие люди сталкиваются с хрустом или болью в колене, но не спешат обращаться за помощью. Врач-реабилитолог Лидия Ракаева перечислила симптомы, которые нельзя игнорировать:

Врач-реабилитолог Ракаева назвала симптомы, при которых хруст в колене опасен
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM
  • отек сустава,
  • ограниченность подвижности,
  • жжение или покалывание,
  • неустойчивость в ноге,
  • скрип.

Если присутствует хотя бы один из этих симптомов, необходимо посетить врача. Обычно лечение начинается с консервативных методов: лекарств, физиотерапии и диеты. При отсутствии результата может потребоваться операция.

Специалист также подчеркивает важность превентивных мер, таких как физическая активность, нормализация веса и использование ортезов и бандажей, чтобы справиться с болью в колене.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Волкова Анвара
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специалист Переверзев Илья
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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