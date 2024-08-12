Что произойдет, если вы съедите арбузные семечки

Врач-гастроэнтеролог Тимощенко: можно ли есть арбузные семечки

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие взрослые пугают детей, запрещая есть фрукты вместе с косточками, что вызывает вопрос: можно ли есть арбуз вместе с семечками? Арбуз, как известно, является ягодой, поэтому общественное мнение разделилось на тех, кто ест арбуз с семечками, и тех, кто избегает их.

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Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Анастасия Тимощенко объяснила, что арбузные семечки не причинят серьезного вреда здоровью, если их случайно проглотить. Семечки не скапливаются в организме и покидают его естественным путем.

Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника, стоит быть осторожными, так как семечки могут вызвать вздутие живота, боли и даже диарею. Это относится не только к семечкам, но и к самому арбузу.

Основная вредность арбузных семечек связана с их оболочкой. Если их разжевать, организм может усвоить часть полезных микроэлементов, содержащихся в семечках.

В целом, умеренное потребление арбузных семечек не представляет опасности для здорового человека, но людям с определенными заболеваниями следует соблюдать осторожность.