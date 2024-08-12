Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь зажигают в "Плохих парнях навсегда"
Врач-гастроэнтеролог Тимощенко: можно ли есть арбузные семечки
В Анапе начались проверки отелей после обнаружения клопов у туристов
Nature Cell Biology: прерывистое голодание и его роль в замедлении старения
Советы по выбору мяса для приготовления фарша для котлет
Россия и Китай открыли новый туристический маршрут на поезде "Чанлюйхао"
Рейтинг АТР обновился
Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения
Известия: в сентябре россияне выбирают Сочи, Геленджик и Минеральные Воды

Почему вы на самом деле не голодны: как голод обманывает вас

Почему стакан воды может спасти от ненужного перекуса
0:46
Здоровье

Когда вы чувствуете голод, не спешите сразу же употреблять пищу, потому что чувство голода может быть ложным. Часто люди путают жажду с голодом, и вместо того чтобы утолить её, начинают есть.

Почему стакан воды может спасти от ненужного перекуса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Чтобы избежать лишних калорий, попробуйте сначала выпить стакан воды. Если после этого желание поесть не пропадает, значит, вы действительно голодны, и можно приступить к приготовлению еды. Однако если чувство голода исчезает, то необходимость в очередной трапезе отпадает.

В любом случае, выпитая вода не повредит и поможет сохранить стройную фигуру. Даже если голод останется, вода перед едой уменьшит риск переедания, что также благоприятно скажется на вашем весе.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Последние материалы
Советы по выбору мяса для приготовления фарша для котлет
Россия и Китай открыли новый туристический маршрут на поезде "Чанлюйхао"
Рейтинг АТР обновился
Почему стакан воды может спасти от ненужного перекуса
Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения
Известия: в сентябре россияне выбирают Сочи, Геленджик и Минеральные Воды
Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
АТОР: как уехать из Анапы в Москву, если нет билетов на поезд
ЦЭПЛ РАН: российская лесная отрасль сталкивается с нехваткой качественного леса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.