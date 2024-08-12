Почему вы на самом деле не голодны: как голод обманывает вас

Когда вы чувствуете голод, не спешите сразу же употреблять пищу, потому что чувство голода может быть ложным. Часто люди путают жажду с голодом, и вместо того чтобы утолить её, начинают есть.
Чтобы избежать лишних калорий, попробуйте сначала выпить стакан воды. Если после этого желание поесть не пропадает, значит, вы действительно голодны, и можно приступить к приготовлению еды. Однако если чувство голода исчезает, то необходимость в очередной трапезе отпадает.
В любом случае, выпитая вода не повредит и поможет сохранить стройную фигуру. Даже если голод останется, вода перед едой уменьшит риск переедания, что также благоприятно скажется на вашем весе.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.