Бессонница и беспокойный сон являются частыми проблемами в современном мире. Высокий уровень стресса, стремительный ритм жизни и избыток информации могут серьёзно повлиять на способность человека полноценно высыпаться. Однако, эта проблема имеет решения.
Первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу, который может назначить соответствующее лечение. Также важно внести изменения в рацион питания.
Определённые продукты могут способствовать улучшению качества сна. Например, кисломолочные продукты, орехи и ягоды известны своими полезными свойствами для сна.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.