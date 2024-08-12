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Продукты для сна: добавьте это в свой ужин и забудьте про бессонницу

Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании
0:40
Здоровье

Бессонница и беспокойный сон являются частыми проблемами в современном мире. Высокий уровень стресса, стремительный ритм жизни и избыток информации могут серьёзно повлиять на способность человека полноценно высыпаться. Однако, эта проблема имеет решения.

Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, CC BY-SA 3.0

Первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу, который может назначить соответствующее лечение. Также важно внести изменения в рацион питания.

Определённые продукты могут способствовать улучшению качества сна. Например, кисломолочные продукты, орехи и ягоды известны своими полезными свойствами для сна.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы
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Названы насекомые, которые полезны для сада
Памятник "Тетрису" будет установлен в Москве в рамках проекта "Зал славы видеоигр"
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Дан старт обратному отсчёту Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе
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