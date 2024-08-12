Продукты для сна: добавьте это в свой ужин и забудьте про бессонницу

Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница и беспокойный сон являются частыми проблемами в современном мире. Высокий уровень стресса, стремительный ритм жизни и избыток информации могут серьёзно повлиять на способность человека полноценно высыпаться. Однако, эта проблема имеет решения.

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Первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу, который может назначить соответствующее лечение. Также важно внести изменения в рацион питания.

Определённые продукты могут способствовать улучшению качества сна. Например, кисломолочные продукты, орехи и ягоды известны своими полезными свойствами для сна.