Как график тренировок может улучшить вашу выносливость

Как режим тренировок влияет на организм

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренировки по графику важны, так как они помогают выработать привычку и избегать пропусков, что позволяет максимально использовать абонемент в спортзал.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Для достижения изменений в организме необходим режим: организм привыкает к нагрузке в одно и то же время, что способствует улучшению показателей силы, мощности и выносливости. Уровень энергии и мотивации также влияют на эффективность тренировок.

Следование определённому времени для занятий спортом повышает их результативность и помогает улучшить здоровье и физическую форму.