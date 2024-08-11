Как график тренировок может улучшить вашу выносливость

Тренировки по графику важны, так как они помогают выработать привычку и избегать пропусков, что позволяет максимально использовать абонемент в спортзал.
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Для достижения изменений в организме необходим режим: организм привыкает к нагрузке в одно и то же время, что способствует улучшению показателей силы, мощности и выносливости. Уровень энергии и мотивации также влияют на эффективность тренировок.
Следование определённому времени для занятий спортом повышает их результативность и помогает улучшить здоровье и физическую форму.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч