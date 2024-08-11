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Как график тренировок может улучшить вашу выносливость

Как режим тренировок влияет на организм
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Здоровье

Тренировки по графику важны, так как они помогают выработать привычку и избегать пропусков, что позволяет максимально использовать абонемент в спортзал.

Как режим тренировок влияет на организм
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Для достижения изменений в организме необходим режим: организм привыкает к нагрузке в одно и то же время, что способствует улучшению показателей силы, мощности и выносливости. Уровень энергии и мотивации также влияют на эффективность тренировок.

Следование определённому времени для занятий спортом повышает их результативность и помогает улучшить здоровье и физическую форму.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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