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Почему сидячая работа опасна и как с этим бороться

Как снизить вред сидячей работы: советы по питанию и движению
1:05
Здоровье

Сидячая работа значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний. Однако, существуют способы минимизировать её негативное воздействие на здоровье.

Как снизить вред сидячей работы: советы по питанию и движению
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Одним из ключевых факторов является правильное питание. В рацион необходимо включить полезные продукты, такие как брокколи, брюссельская капуста, спаржа, свекла, сладкий перец, батат, морковь и чили.

Фрукты, такие как яблоки, цитрусовые, манго, ананасы и виноград, а также ягоды, тоже должны стать частью ежедневного питания.

Кроме того, необходимо уделять время физической активности. После рабочего дня стоит избегать пассивного отдыха и больше двигаться: ходить пешком, бегать и заниматься спортом.

Также важно регулярно проверять здоровье, сдавать анализы на сахар и холестерин, и проходить комплексное обследование хотя бы раз в год. Эти меры помогут выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить их развитие.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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