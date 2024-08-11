Мыть руки часто: вот почему это может навредить

Регулярное мытье рук является важным аспектом личной гигиены и профилактики инфекций, однако чрезмерное использование может привести к негативным последствиям.
Частое мытье рук, вопреки популярному мнению, не всегда полезно, так как может пересушить кожу и нарушить естественную микрофлору. Использование антисептического мыла также не всегда оправдано из-за содержания химических веществ, которые могут вызвать раздражение и сухость кожи.
Важным аспектом является температура воды: слишком горячая вода пересушивает кожу, а холодная — менее эффективна в борьбе с бактериями. Рекомендуется использовать теплую воду и мыть руки не менее 20 секунд.
Мытье рук особенно важно перед приготовлением пищи, после посещения туалета, после контакта с животными, после кашля и перед контактом с маленькими детьми. Соблюдение этих правил поможет поддерживать чистоту рук без излишнего пересушивания и раздражения кожи.
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