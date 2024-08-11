Мыть руки часто: вот почему это может навредить

Как часто нужно мыть руки для защиты от бактерий

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное мытье рук является важным аспектом личной гигиены и профилактики инфекций, однако чрезмерное использование может привести к негативным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Частое мытье рук, вопреки популярному мнению, не всегда полезно, так как может пересушить кожу и нарушить естественную микрофлору. Использование антисептического мыла также не всегда оправдано из-за содержания химических веществ, которые могут вызвать раздражение и сухость кожи.

Важным аспектом является температура воды: слишком горячая вода пересушивает кожу, а холодная — менее эффективна в борьбе с бактериями. Рекомендуется использовать теплую воду и мыть руки не менее 20 секунд.

Мытье рук особенно важно перед приготовлением пищи, после посещения туалета, после контакта с животными, после кашля и перед контактом с маленькими детьми. Соблюдение этих правил поможет поддерживать чистоту рук без излишнего пересушивания и раздражения кожи.