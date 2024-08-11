Почему цикорий должен быть в вашем рационе каждый день

Цикорий уже давно признан одним из самых полезных продуктов для здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов и других ценных компонентов.
В нём содержится инулин, который способствует здоровью кишечника, витамины группы В, калий, магний и антиоксиданты. Регулярное употребление цикория улучшает пищеварение и способствует росту полезных бактерий в кишечнике, что улучшает общее состояние ЖКТ.
Антиоксиданты в составе цикория укрепляют иммунитет, оказывая профилактическое действие на организм. Кроме того, цикорий помогает снизить давление и улучшает состояние сосудов благодаря содержанию калия и других минералов.
Однако, несмотря на многочисленные преимущества, цикорий имеет противопоказания. Людям с аллергией на астровые растения и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, следует использовать его с осторожностью.
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