Почему цикорий должен быть в вашем рационе каждый день

Цикорий: польза и вред для вашего здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цикорий уже давно признан одним из самых полезных продуктов для здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов и других ценных компонентов.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

В нём содержится инулин, который способствует здоровью кишечника, витамины группы В, калий, магний и антиоксиданты. Регулярное употребление цикория улучшает пищеварение и способствует росту полезных бактерий в кишечнике, что улучшает общее состояние ЖКТ.

Антиоксиданты в составе цикория укрепляют иммунитет, оказывая профилактическое действие на организм. Кроме того, цикорий помогает снизить давление и улучшает состояние сосудов благодаря содержанию калия и других минералов.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, цикорий имеет противопоказания. Людям с аллергией на астровые растения и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, следует использовать его с осторожностью.