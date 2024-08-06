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Психолог Наумова объяснила, почему опасно долго не ходить в отпуск

Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска

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Здоровье

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему важно брать ежегодный отпуск и насколько опасно его игнорировать.

Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска
Фото: Freepik by master1305, PDM

Специалист подчеркнула, что отпуск нужен людям, чтобы переключаться на другую деятельность и испытывать новые впечатления. Это время также полезно, чтобы переработать эмоциональный опыт, полученный на работе.

Ранее сообщалось, как провести идеальный отпуск в Абхазии.

При отсутствии отпуска человеку грозит депрессивное расстройство и переутомление. Всё это выливается в агрессию к окружающим.

"Он становится вспыльчивым, неуравновешенным либо, наоборот, много грустит, закрывается, замыкается, отказывается от общения с друзьями и близкими, — цитирует слова Наумовой "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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