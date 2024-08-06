Психолог Наумова объяснила, почему опасно долго не ходить в отпуск

Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему важно брать ежегодный отпуск и насколько опасно его игнорировать.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Специалист подчеркнула, что отпуск нужен людям, чтобы переключаться на другую деятельность и испытывать новые впечатления. Это время также полезно, чтобы переработать эмоциональный опыт, полученный на работе.

Ранее сообщалось, как провести идеальный отпуск в Абхазии.

При отсутствии отпуска человеку грозит депрессивное расстройство и переутомление. Всё это выливается в агрессию к окружающим.

"Он становится вспыльчивым, неуравновешенным либо, наоборот, много грустит, закрывается, замыкается, отказывается от общения с друзьями и близкими, — цитирует слова Наумовой "Вечерняя Москва".