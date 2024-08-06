Раскрыты опасные симптомы ожирения печени

Сердечные боли могут быть тревожным признаком жировой болезни печени, сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, кровотечения из носа также могут указывать на это заболевание, как сообщает Газета.Ru.
Мельникова пояснила, что боль в сердце может быть связана с состоянием печени. Если печень забита жиром, она может оказывать давление на сердце. Кроме того, это состояние может привести к недостатку витамина А, что, в свою очередь, может вызвать проблемы со зрением.
Кровоподтёки на коже также являются симптомами жировой болезни печени, как указала врач. Они возникают из-за снижения синтеза факторов свёртывания крови в печени. Также из-за избытка эстрогена в печени могут появиться сосудистые звёздочки и гинекомастия.
Мельникова также отметила возможность развития остеопороза из-за нарушения всасывания витамина D и гиперхолестеринемии, вызванной недостатком желчи для расщепления холестерина.
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