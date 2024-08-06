Заслуженный врач РФ Осипов раскрыл первые признаки алкоголизма

Врач Осипов: при употреблении спиртного меняется поведение

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже незначительное потребление алкоголя может привести к зависимости, избавиться от которой чрезвычайно сложно, поэтому важно вовремя заметить её начальные симптомы. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Согласно его высказываниям, начальная фаза алкогольной зависимости может продолжаться до пяти лет. Первый сигнал тревоги — стремление к значительному опьянению. Следом формируется привычка использовать алкоголь для снятия стресса при любых ситуациях.

"Кроме того, меняется поведение при употреблении спиртного: человек становится шумным, громко и много говорит", — объяснил главврач.

Андрей Осипов отметил, что ещё один ключевой признак зарождающегося алкоголизма — это употребление алкогольных напитков в любое время дня, без привязки к определённому времени суток.