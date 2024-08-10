Флеболог сообщил, кто относится к группе риска развития тромбоза

Врач Смирнова: тромбоз может возникнуть у мужчин старше 40 лет

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Флеболог Елена Смирнова, кандидат медицинских наук, в интервью РИА Новости рассказала о группах людей, подверженных риску образования тромбов, — опасного для жизни заболевания.

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Врач выделила три основные причины тромбоза: склонность к повышенному свёртыванию крови, повреждения стенок вен и замедленный кровоток. По словам специалиста, мужчины старше 40 лет входят в группу риска по развитию этого опасного состояния. К ней также относятся люди, перенёсшие травмы и операции, беременные и недавно родившие женщины, женщины, принимающие гормональные контрацептивы, и люди с ожирением.

Смирнова добавила, что тромбоз может быть первым признаком онкологического заболевания.

"Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины — около 30 процентов, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15 процентов", — резюмировала флеболог.