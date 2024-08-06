Врач раскрыла, почему опасно есть на ночь

Врач Соснина: еда перед сном способна вызвать поражение пищевода

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог-гепатолог "СМ-Клиники" Людмила Соснина предостерегла о серьёзных рисках для здоровья, связанных с употреблением пищи за два-три часа до сна, как сообщает Газета.Ru. По её словам, поздние приёмы пищи могут спровоцировать воспаление пищевода и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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"После плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод — так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода", — уточнила Людмила Соснина.

Соснина также отметила, что обильная еда перед сном мешает нормальному протеканию важных процессов во время сна, включая функционирование мозга, укрепление иммунитета и поддержание гормонального равновесия. Поэтому рекомендуется дождаться, пока пища перейдёт из желудка в кишечник, прежде чем ложиться спать.