Врач раскрыл, как есть шоколад без вреда здоровью

Диетолог Анастасия Ефимова в беседе с сайтом aif.ru делится советами для любителей шоколада, которые хотят наслаждаться им ежедневно, не нанося вреда фигуре.
По её словам, ключевым фактором является выбор качественного тёмного шоколада с содержанием какао-продуктов не менее 35% общего сухого остатка и сахара. Такой шоколад, благодаря наличию полифенолов, приносит пользу организму при умеренном потреблении.
Анастасия Ефимова рекомендует употреблять шоколад после еды, а не на голодный желудок, и включать его в рацион вдумчиво, учитывая дневной баланс калорий, белков, жиров и углеводов. Одновременно с тем, крайне важно создавать здоровый фон из другой еды, как отмечает диетолог.
Если возникает необходимость сократить потребление шоколада, диетолог советует обратить внимание на фрукты — 3-5 порций в день, которые помогут уменьшить тягу к сладкому.
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