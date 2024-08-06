Врач раскрыл, как есть шоколад без вреда здоровью

Врач Ефимова: не следует есть шоколад на голодный желудок

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Ефимова в беседе с сайтом aif.ru делится советами для любителей шоколада, которые хотят наслаждаться им ежедневно, не нанося вреда фигуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

По её словам, ключевым фактором является выбор качественного тёмного шоколада с содержанием какао-продуктов не менее 35% общего сухого остатка и сахара. Такой шоколад, благодаря наличию полифенолов, приносит пользу организму при умеренном потреблении.

Анастасия Ефимова рекомендует употреблять шоколад после еды, а не на голодный желудок, и включать его в рацион вдумчиво, учитывая дневной баланс калорий, белков, жиров и углеводов. Одновременно с тем, крайне важно создавать здоровый фон из другой еды, как отмечает диетолог.

Если возникает необходимость сократить потребление шоколада, диетолог советует обратить внимание на фрукты — 3-5 порций в день, которые помогут уменьшить тягу к сладкому.