Эксперты провели сравнение составов соевого, овсяного и миндального молока

Эксперты выяснили, что в соевом молоке содержится больше всего минералов

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растительные заменители молока набирают популярность, но их питательные свойства и влияние на здоровье могут сильно варьироваться. Учёные из Института Макса Рубнера проанализировали преимущества овсяного, миндального и соевого молока.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

По результатам, опубликованным в журнале Journal of Food Composition and Analysis, соевое молоко содержит наибольшее количество минералов, микроэлементов и витаминов, включая калий (131,99 мг на 100 г), медь (116,51 мкг на 100 г), тиамин (44,02 мкг на 100 г) и фолиевую кислоту (9,7 мкг на 100 г). Оно также богаче белком, чем овсяное и миндальное молоко, с содержанием 3,23 г на 100 г.

Кроме того, в соевых напитках обнаружено наивысшее содержание фитатов, которые могут влиять на усвоение таких важных элементов, как цинк, железо и кальций, указывают учёные.

Утоняется, что в ходе исследования специалисты проанализировали 36 образцов растительного молока.