Нейросети обучили диагностике стресса по данным о работе сердца

ЛЭТИ: разработана нейросеть для диагностики стресса по биомедицинским данным

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросеть, которая анализирует данные о сердечной деятельности и электрических свойствах кожи для определения уровня стресса у человека, как сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Продолжительное нахождение в состоянии стресса оказывает значительное влияние на организм, включая сердечно-сосудистую систему: у человека увеличивается частота сердечных сокращений, возрастает артериальное давление, изменяя тем самым состав крови и ухудшая её свёртываемость. Кроме того, стресс может провоцировать усиленное потоотделение, что усиливает электрическую активность кожи из-за содержания ионов в поте, таких как натрий и хлор, которые способствуют проводимости тока.

Все эти физиологические сигналы играют важную роль в диагностике и мониторинге стресса у пациентов. Разработанная учеными ЛЭТИ нейросеть позволяет диагностировать стресс с большей точностью и скоростью, чем другие методы.

"Мы разработали сверхточную нейронную сеть с двумя ветвями, которая способна обрабатывать и данные о работе сердца (например, результаты электрокардиограммы или пульса объема крови), и показатели электродермальной активности. Таким образом, за счет объединения этих двух данных нам удалось повысить точность диагностики стресса у людей до 99,6%", — сообщил "Газете.Ru" доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин (МО ЭВМ) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Антон Филатов.

В настоящее время модель может принимать данные и определять временные промежутки, когда человек испытывает стресс. В будущем эта разработка может быть полезна для неинвазивной диагностики и мониторинга стрессового состояния у специалистов с высокой рабочей нагрузкой, таких как диспетчеры, пилоты или водители.