Россиянам раскрыли, сколько лет жизни можно потерять из-за пристрастия к алкоголю

Из-за алкогольной зависимости люди могут потерять от 6 до15 лет жизни, как сообщил главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
Медицинский специалист пояснил, что продолжительность жизни, утрачиваемая из-за алкоголизма, варьируется в зависимости от общего состояния здоровья человека и объёма потребляемого алкоголя. Также он подчеркнул значимость социальных последствий зависимости, таких как потеря работы или невозможность трудоустройства, что часто приводит к усугублению проблемы с алкоголем.
"Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", — приводит РИА "Новости" слова Антона Масякина.
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