Россиянам раскрыли, сколько лет жизни можно потерять из-за пристрастия к алкоголю

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Врач Масякин: из-за алкоголизма можно потерять до 15 лет жизни

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Здоровье

Из-за алкогольной зависимости люди могут потерять от 6 до15 лет жизни, как сообщил главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Врач Масякин: из-за алкоголизма можно потерять до 15 лет жизни
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Медицинский специалист пояснил, что продолжительность жизни, утрачиваемая из-за алкоголизма, варьируется в зависимости от общего состояния здоровья человека и объёма потребляемого алкоголя. Также он подчеркнул значимость социальных последствий зависимости, таких как потеря работы или невозможность трудоустройства, что часто приводит к усугублению проблемы с алкоголем.

"Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", — приводит РИА "Новости" слова Антона Масякина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Панов Александр
Оказывает помощь в следующих проблемах: вывод из запоя, лечение алкоголизма, кодирование от алкоголизма, лечение наркомании, помощь психолога и психотерапевта
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Специалист Чередниченко Николай
Проводит диагностику и лечение апатии, депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов и фобий и других психических расстройств
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