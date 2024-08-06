Не косметическая проблема: врач раскрыла, как лицо сигнализирует о проблеме в организме

Симметричные отёки на лице могут указывать на нефритический синдром, как отметила врач-уролог Дарья Фирсова. Этот синдром часто возникает на фоне воспалений в почках, сообщает Газета.Ru.
Специалист указывает, что нефритический синдром включает в себя не только отёки, но также повышенное артериальное давление, кровь в моче и уменьшение её выделения. Такие признаки типичны для гломерулонефрита, который представляет собой воспаление в почечных клубочках, обычно спровоцированное избыточной реакцией иммунной системы на инфекции или аутоиммунными расстройствами.
Кроме того, врач добавила, что отёки могут свидетельствовать и о других урологических заболеваниях, включая мочекаменную болезнь, рак мочевого пузыря или пиелонефрит. Поэтому при обнаружении отёков рекомендуется без промедлений проконсультироваться с урологом.
"Если есть проблемы с оттоком мочи, уролог поможет их устранить. В случае отсутствия явных урологических причин необходима консультация кардиолога, терапевта, нефролога или других специалистов. Отёки — это не только косметическая проблема, но и возможный сигнал о серьёзных нарушениях в здоровье. Не занимайтесь самолечением и обязательно обратитесь к врачу", — уточнила специалист.
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