Потребность или желание: врач назвала разницу между голодом и аппетитом

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Врач Калошина: аппетит появляется вне зависимости от реального голода

1:19
Здоровье

Все люди ощущают голод и аппетит, но не каждый способен провести между ними границу. Эндокринолог Мария Калошина, общаясь с NEWS.ru, подчеркнула важность разделения этих двух понятий для предотвращения чрезмерного потребления пищи.

Врач Калошина: аппетит появляется вне зависимости от реального голода
Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Как объяснила врач, голод — это биологический сигнал организма о необходимости пополнения энергии и питательных элементов. Этот процесс контролируется гормонами, например, грелином, который усиливает аппетит, и лептином, который его снижает.

Аппетит же, в свою очередь, является скорее психологическим желанием поесть, которое может проявиться без наличия физического голода. Такое желание может быть спровоцировано эмоциями, окружением или даже изображениями еды. Эмоциональное обжорство служит примером того, как аппетит может привести к употреблению пищи в ответ на стресс или иные эмоциональные состояния.

Различать голод и аппетит необходимо для предотвращения переедания и поддержания здорового веса. Голод стимулирует потребность в полезных веществах и энергии, тогда как аппетит может стать причиной избыточного потребления калорий и нездоровой пищи, как отметила доктор.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
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