За окном дождь, и вы чувствуете упадок сил? Это состояние знакомо большинству людей и имеет научные объяснения. Атмосферное давление снижается, и организм, не успевая адаптироваться, заставляет вас снижать активность. Вам хочется спать, но сон при этом редко бывает качественным из-за снижения концентрации кислорода в воздухе.
Кроме того, отсутствие солнечного света ухудшает настроение, так как уменьшается выработка серотонина — гормона радости. В то же время увеличивается выработка мелатонина, ответственного за сон. Длительные дожди могут вызвать не только сонливость, но и депрессию.
Также знакомый всем запах земли после дождя, петрикор, оказывает успокаивающее действие на организм. Этот запах появляется благодаря взаимодействию растительных масел и веществ, вырабатываемых почвенными бактериями, что может вызвать у человека желание заснуть.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.