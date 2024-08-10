Почему в дождливую погоду хочется спать

Почему дождь вызывает усталость и сонливость

Your browser does not support the audio element. Здоровье

За окном дождь, и вы чувствуете упадок сил? Это состояние знакомо большинству людей и имеет научные объяснения. Атмосферное давление снижается, и организм, не успевая адаптироваться, заставляет вас снижать активность. Вам хочется спать, но сон при этом редко бывает качественным из-за снижения концентрации кислорода в воздухе.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, PDM

Кроме того, отсутствие солнечного света ухудшает настроение, так как уменьшается выработка серотонина — гормона радости. В то же время увеличивается выработка мелатонина, ответственного за сон. Длительные дожди могут вызвать не только сонливость, но и депрессию.

Также знакомый всем запах земли после дождя, петрикор, оказывает успокаивающее действие на организм. Этот запах появляется благодаря взаимодействию растительных масел и веществ, вырабатываемых почвенными бактериями, что может вызвать у человека желание заснуть.