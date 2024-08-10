Что жара делает с вашим телом и психикой

Влияние жары на здоровье: что важно знать

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жара может быть комфортна только на отдыхе, но в городе она причиняет неудобства. Вот важные факты о влиянии высоких температур на организм.

Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, PDM

Жара усугубляет психические заболевания, вызывая больше обращений к специалистам летом, особенно среди людей с шизофренией и тревожным расстройством. Жара может также негативно влиять на дыхание, вызывая тепловой стресс и затрудняя дыхание в помещениях без кондиционера, что особенно опасно для людей с заболеваниями легких.

Кроме того, высокая влажность и жара могут вызывать тепловые судороги, особенно у спортсменов, когда организм теряет полезные вещества и перегревается.