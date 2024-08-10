Жара может быть комфортна только на отдыхе, но в городе она причиняет неудобства. Вот важные факты о влиянии высоких температур на организм.
Жара усугубляет психические заболевания, вызывая больше обращений к специалистам летом, особенно среди людей с шизофренией и тревожным расстройством. Жара может также негативно влиять на дыхание, вызывая тепловой стресс и затрудняя дыхание в помещениях без кондиционера, что особенно опасно для людей с заболеваниями легких.
Кроме того, высокая влажность и жара могут вызывать тепловые судороги, особенно у спортсменов, когда организм теряет полезные вещества и перегревается.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.