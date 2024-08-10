Эти продукты могут омолодить вашу кожу

Питание для молодости: продукты для омоложения кожи

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы омолодить кожу, необходимо не только использовать качественную косметику, но и включить в рацион определённые продукты. Лосось богат омега-3, увлажняет кожу и уменьшает раздражения.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Имбирь насыщен антиоксидантами, борющимися со старением, и регулирует работу сальных желез. Тёмный шоколад с содержанием какао не менее 43% борется с признаками старения и устраняет отеки. Томаты, содержащие ликопин, защищают кожу от солнца и осветляют пигментацию.

Сладкий картофель с витамином А повышает эластичность кожи и уменьшает морщины. Зелёный чай с кофеином и танином убирает отёки. Кокосовое масло с лауриновой кислотой борется с сухостью кожи и уничтожает морщины. Авокадо, богатое жирными кислотами, регенерирует кожу и борется с растяжками.

Черника уменьшает покраснения и стимулирует микроциркуляцию. Эти 9 продуктов действуют быстрее, чем кремы для лица, помогая сохранять кожу молодой и здоровой.