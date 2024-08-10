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Эти продукты могут омолодить вашу кожу

Питание для молодости: продукты для омоложения кожи
1:08
Здоровье

Чтобы омолодить кожу, необходимо не только использовать качественную косметику, но и включить в рацион определённые продукты. Лосось богат омега-3, увлажняет кожу и уменьшает раздражения.

Питание для молодости: продукты для омоложения кожи
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Имбирь насыщен антиоксидантами, борющимися со старением, и регулирует работу сальных желез. Тёмный шоколад с содержанием какао не менее 43% борется с признаками старения и устраняет отеки. Томаты, содержащие ликопин, защищают кожу от солнца и осветляют пигментацию.

Сладкий картофель с витамином А повышает эластичность кожи и уменьшает морщины. Зелёный чай с кофеином и танином убирает отёки. Кокосовое масло с лауриновой кислотой борется с сухостью кожи и уничтожает морщины. Авокадо, богатое жирными кислотами, регенерирует кожу и борется с растяжками.

Черника уменьшает покраснения и стимулирует микроциркуляцию. Эти 9 продуктов действуют быстрее, чем кремы для лица, помогая сохранять кожу молодой и здоровой.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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