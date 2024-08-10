Чтобы омолодить кожу, необходимо не только использовать качественную косметику, но и включить в рацион определённые продукты. Лосось богат омега-3, увлажняет кожу и уменьшает раздражения.
Имбирь насыщен антиоксидантами, борющимися со старением, и регулирует работу сальных желез. Тёмный шоколад с содержанием какао не менее 43% борется с признаками старения и устраняет отеки. Томаты, содержащие ликопин, защищают кожу от солнца и осветляют пигментацию.
Сладкий картофель с витамином А повышает эластичность кожи и уменьшает морщины. Зелёный чай с кофеином и танином убирает отёки. Кокосовое масло с лауриновой кислотой борется с сухостью кожи и уничтожает морщины. Авокадо, богатое жирными кислотами, регенерирует кожу и борется с растяжками.
Черника уменьшает покраснения и стимулирует микроциркуляцию. Эти 9 продуктов действуют быстрее, чем кремы для лица, помогая сохранять кожу молодой и здоровой.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.