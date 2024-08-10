Либо бессонница, либо кошмары снятся: эти продукты не дают вам заснуть

Почему ваш рацион может быть причиной бессонницы — объясняет диетолог

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бессонница может быть вызвана множеством факторов, и питание играет в этом важную роль. Диетолог Александр Макаров рассказал о продуктах, которые не стоит употреблять перед сном.

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Шоколад : горький шоколад и десерты с его участием могут возбуждать нервную систему из-за полифенолов и кофеина. Лучше употреблять шоколад утром или до полудня.

: горький шоколад и десерты с его участием могут возбуждать нервную систему из-за полифенолов и кофеина. Лучше употреблять шоколад утром или до полудня. Цитрусовые соки : повышают умственную активность и могут вызвать проблемы с ЖКТ, особенно если у вас уже есть такие проблемы. На вечер лучше выбрать фруктовый морс или травяной чай.

: повышают умственную активность и могут вызвать проблемы с ЖКТ, особенно если у вас уже есть такие проблемы. На вечер лучше выбрать фруктовый морс или травяной чай. Красное мясо: трудно переваривается и может вызвать проблемы с пищеварением. Организм не успевает подготовиться ко сну, если на ужин были мясные блюда.