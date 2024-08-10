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Либо бессонница, либо кошмары снятся: эти продукты не дают вам заснуть

Почему ваш рацион может быть причиной бессонницы — объясняет диетолог
0:48
Здоровье

Бессонница может быть вызвана множеством факторов, и питание играет в этом важную роль. Диетолог Александр Макаров рассказал о продуктах, которые не стоит употреблять перед сном.

Почему ваш рацион может быть причиной бессонницы — объясняет диетолог
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0
  • Шоколад: горький шоколад и десерты с его участием могут возбуждать нервную систему из-за полифенолов и кофеина. Лучше употреблять шоколад утром или до полудня.
  • Цитрусовые соки: повышают умственную активность и могут вызвать проблемы с ЖКТ, особенно если у вас уже есть такие проблемы. На вечер лучше выбрать фруктовый морс или травяной чай.
  • Красное мясо: трудно переваривается и может вызвать проблемы с пищеварением. Организм не успевает подготовиться ко сну, если на ужин были мясные блюда.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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