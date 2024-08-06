Доктор Мясников объяснил повышенную смертность среди принимающих аптечные витамины

Приём витаминов сопряжён с повышенным на 4% риском смерти, сообщил доктор Мясников

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём аптечных витаминов бесполезен для здоровых людей и может быть даже вредным, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников. В своём телеграм-канале он рассказал об очередном исследовании на эту тему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это метаанализ, объединивший результаты нескольких исследований продолжительностью до 27 лет с общим количеством участников 400 тысяч человек в среднем возрасте 62 года. Согласно его итогам, постоянный приём поливитаминов повышает смертность от всех причин (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и т. д.) на 4%.

"Мне лично это не ясно, и вот почему: если поливитамины не работают, то откуда разница в смертности, причём она прослеживается абсолютно во всех исследованиях? Должна тогда быть одинакова", — удивлён теледоктор.

По его мнению, разница может объясняться различиями в образе жизни участников исследований — а она, несмотря на все меры по стандартизации, есть.

"Кто принимает поливитамины? По моему опыту, это люди, которым проще принять драже, чем сидеть на диете и заниматься физкультурой, и ещё фанатики от ЗОЖ", — заметил Мясников.

Эти люди формально здоровы, но зачем-то принимают витамины. Видимо, что-то за собой чувствуют — и, похоже, не зря, предположил врач. Только помогают они себе неправильно, заключил он.