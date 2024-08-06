Раскрыт секрет предотвращения осеннего набора лишних килограммов

Осенью возрастает риск набора лишних килограммов — смена времён года вкупе со сменой деятельности с отдыха на работу провоцируют стресс, который обычно заедается. Диетолог Ксения Страйкова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как сохранить форму в этих неблагоприятных условиях.
Главный секрет здорового питания — прислушиваться к собственному чувству голода, чтобы вовремя его утолить каким-то полезным продуктом, а не чем попало.
"У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий приём пищи ожидается только в восемь вечера, то днём вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус — хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой" — пояснила специалист.
Вообще лучше обходиться без перекусов, посоветовала собеседница издания. Куда целесообразнее составить график приёмов пищи и строго ему следовать. Причём лучше употреблять пищу с минимальной обработкой — например, отварное мясо предпочтительнее жареного.
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