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Раскрыт секрет предотвращения осеннего набора лишних килограммов

Диетолог Ксения Страйкова посоветовала утолять приступы голода яблоком

1:09
Здоровье » Здоровье и профилактика

Осенью возрастает риск набора лишних килограммов — смена времён года вкупе со сменой деятельности с отдыха на работу провоцируют стресс, который обычно заедается. Диетолог Ксения Страйкова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как сохранить форму в этих неблагоприятных условиях.

Диетолог Ксения Страйкова посоветовала утолять приступы голода яблоком
Фото: Freepik by freepik, PDM

Главный секрет здорового питания — прислушиваться к собственному чувству голода, чтобы вовремя его утолить каким-то полезным продуктом, а не чем попало.

"У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий приём пищи ожидается только в восемь вечера, то днём вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус — хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой" — пояснила специалист.

Вообще лучше обходиться без перекусов, посоветовала собеседница издания. Куда целесообразнее составить график приёмов пищи и строго ему следовать. Причём лучше употреблять пищу с минимальной обработкой — например, отварное мясо предпочтительнее жареного.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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