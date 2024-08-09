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Стресс и быстрая еда: как избавиться от чувства голода после приёма пищи

Врач-нутрициолог Рыбакова: причины, почему вы чувствуете голод после приёма пищи
1:08
Здоровье

Ощущение пустого желудка после еды может возникать из-за нехватки белка, пищевых волокон и воды, объясняет врач-нутрициолог Татьяна Рыбакова. Она выделяет пять причин, вызывающих чувство голода после приёма пищи.

Врач-нутрициолог Рыбакова: причины, почему вы чувствуете голод после приёма пищи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, недостаток белка, который даёт ощущение сытости в течение длительного времени; мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые богаты белком.

Во-вторых, недостаток пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, цельных зёрнах и бобовых и создают ощущение сытости при разбухании в желудке.

Третья причина — нехватка воды, так как мозг может путать жажду и голод.

Четвертая причина — стресс и быстрая еда, которые мешают осознанию сытости.

Наконец, необходимо избегать перекусов между основными приёмами пищи, заменяя их медитацией, прогулкой или физической активностью. Планирование приёмов пищи на день поможет обеспечить организм достаточным количеством энергии и питательных веществ.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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