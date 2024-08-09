Серьёзные симптомы, которые требуют немедленного визита к неврологу

Невролог Абрамов о признаках, которые требуют медицинского вмешательства

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди обращаются к врачу только в крайнем случае, что может привести к развитию опасных состояний. Невролог Виктор Абрамов рассказал, когда важно не откладывать визит к специалисту.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Внезапные обмороки могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях и требуют немедленного чекапа. Регулярные обмороки особенно опасны, и необходимо избегать выхода из дома без сопровождения.

Хроническая бессонница часто связана с расстройствами нервной системы и требует визита к неврологу для предотвращения дополнительных расстройств.

Боли в спине могут указывать на воспаление, защемление нервов, протрузии или грыжи. Важно своевременно реагировать на такие сигналы и не полагаться на обезболивающие без контроля врача.