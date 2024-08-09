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Серьёзные симптомы, которые требуют немедленного визита к неврологу

Невролог Абрамов о признаках, которые требуют медицинского вмешательства
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Здоровье

Многие люди обращаются к врачу только в крайнем случае, что может привести к развитию опасных состояний. Невролог Виктор Абрамов рассказал, когда важно не откладывать визит к специалисту.

Невролог Абрамов о признаках, которые требуют медицинского вмешательства
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Внезапные обмороки могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях и требуют немедленного чекапа. Регулярные обмороки особенно опасны, и необходимо избегать выхода из дома без сопровождения.

Хроническая бессонница часто связана с расстройствами нервной системы и требует визита к неврологу для предотвращения дополнительных расстройств.

Боли в спине могут указывать на воспаление, защемление нервов, протрузии или грыжи. Важно своевременно реагировать на такие сигналы и не полагаться на обезболивающие без контроля врача.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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