Серьёзные симптомы, которые требуют немедленного визита к неврологу
Невролог Абрамов о признаках, которые требуют медицинского вмешательства
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09.08.2024 11:36
Многие люди обращаются к врачу только в крайнем случае, что может привести к развитию опасных состояний. Невролог
Виктор Абрамов рассказал, когда важно не откладывать визит к специалисту.
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0
Внезапные обмороки могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях и требуют немедленного чекапа. Регулярные обмороки особенно опасны, и необходимо избегать выхода из дома без сопровождения.
Хроническая бессонница часто связана с расстройствами нервной системы и требует визита к неврологу для предотвращения дополнительных расстройств.
Боли в спине могут указывать на воспаление, защемление нервов, протрузии или грыжи. Важно своевременно реагировать на такие сигналы и не полагаться на обезболивающие без контроля врача.
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