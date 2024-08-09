Почему вы не можете уснуть: это связано с сахаром — советы диетолога

Сахар содержится практически во всех продуктах, и часто мы даже не замечаем, как превышаем суточную норму его потребления. Диетолог Вера Михалева объясняет, как распознать, что пора контролировать количество сахара в рационе.
Бессонница. Частое употребление сахара может стать причиной бессонницы.
"Даже одно пирожное может лишить вас сна. Избегайте сладкого минимум за три часа до сна, чтобы не нарушить синтез гормонов, ответственных за сон", — отмечает Вера.
Проблемы с кожей. Повышенный уровень сахара в крови может вызвать бледность и воспаления кожи.
"Сахар мешает выработке коллагена, что ухудшает состояние кожи", — говорит Вера.
Зависимость от сладкого. Постоянная тяга к сладкому может сигнализировать о потере контроля организма над поступлением сахара, что может привести к серьезным заболеваниям.
"Это не безобидный сигнал", — предупреждает Вера.
Изменение вкусовых рецепторов. Со временем большое количество сахара ослабляет вкусовые рецепторы, и привычные сладости уже не кажутся такими сладкими.
"Не добавляйте больше сахара, а снижайте его количество, пока чувствительность не восстановится", — советует Вера.
Контроль потребления сахара важен для поддержания здоровья и предотвращения различных заболеваний. Следите за признаками, которые сигнализируют о необходимости ограничить сахар, чтобы улучшить общее состояние организма.
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