Почему вы не можете уснуть: это связано с сахаром — советы диетолога

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Диетолог Михалёва: как понять, что пора ограничивать потребление сахара

1:36
Здоровье

Сахар содержится практически во всех продуктах, и часто мы даже не замечаем, как превышаем суточную норму его потребления. Диетолог Вера Михалева объясняет, как распознать, что пора контролировать количество сахара в рационе.

Диетолог Михалёва: как понять, что пора ограничивать потребление сахара
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Бессонница. Частое употребление сахара может стать причиной бессонницы.

"Даже одно пирожное может лишить вас сна. Избегайте сладкого минимум за три часа до сна, чтобы не нарушить синтез гормонов, ответственных за сон", — отмечает Вера.

Проблемы с кожей. Повышенный уровень сахара в крови может вызвать бледность и воспаления кожи.

"Сахар мешает выработке коллагена, что ухудшает состояние кожи", — говорит Вера.

Зависимость от сладкого. Постоянная тяга к сладкому может сигнализировать о потере контроля организма над поступлением сахара, что может привести к серьезным заболеваниям.

"Это не безобидный сигнал", — предупреждает Вера.

Изменение вкусовых рецепторов. Со временем большое количество сахара ослабляет вкусовые рецепторы, и привычные сладости уже не кажутся такими сладкими.

"Не добавляйте больше сахара, а снижайте его количество, пока чувствительность не восстановится", — советует Вера.

Контроль потребления сахара важен для поддержания здоровья и предотвращения различных заболеваний. Следите за признаками, которые сигнализируют о необходимости ограничить сахар, чтобы улучшить общее состояние организма.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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