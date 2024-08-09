Наша кожа может многое рассказать о состоянии здоровья. Терапевт Олег Балашов объясняет, что различные изменения кожи могут быть индикаторами серьёзных заболеваний.
Например, красная и раздражённая кожа может указывать на солнечный ожог или аллергическую реакцию, а жёлтая кожа — на проблемы с печенью. Синий или фиолетовый оттенок может означать недостаток кислорода в крови, часто наблюдаемый при COVID-19 или аутоиммунных заболеваниях.
Гиперпигментация может быть признаком инсулинорезистентности и диабета 2-го типа, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Опухшие ноги могут свидетельствовать о сердечной недостаточности, особенно если сопровождаются усталостью, одышкой, тошнотой или болями в груди.
Внезапный отёк одной ноги может быть признаком тромбоза глубоких вен. Небольшие наросты на веках могут указывать на высокий уровень холестерина или диабет, и их стоит удалить у дерматолога. Для профилактики таких проблем важно следить за уровнем холестерина, избегать алкоголя и курения.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.