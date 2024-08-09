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Признаки болезней, которые показывает ваша кожа

Терапевт Балашов: что ваша кожа говорит о вашем здоровье

1:13
Здоровье

Наша кожа может многое рассказать о состоянии здоровья. Терапевт Олег Балашов объясняет, что различные изменения кожи могут быть индикаторами серьёзных заболеваний.

Терапевт Балашов: что ваша кожа говорит о вашем здоровье
Фото: Freepik is licensed under Free license

Например, красная и раздражённая кожа может указывать на солнечный ожог или аллергическую реакцию, а жёлтая кожа — на проблемы с печенью. Синий или фиолетовый оттенок может означать недостаток кислорода в крови, часто наблюдаемый при COVID-19 или аутоиммунных заболеваниях.

Гиперпигментация может быть признаком инсулинорезистентности и диабета 2-го типа, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Опухшие ноги могут свидетельствовать о сердечной недостаточности, особенно если сопровождаются усталостью, одышкой, тошнотой или болями в груди.

Внезапный отёк одной ноги может быть признаком тромбоза глубоких вен. Небольшие наросты на веках могут указывать на высокий уровень холестерина или диабет, и их стоит удалить у дерматолога. Для профилактики таких проблем важно следить за уровнем холестерина, избегать алкоголя и курения.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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