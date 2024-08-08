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Постоянный зуд: вот что это на самом деле значит

Врач-дерматолог Ражева: как справиться с кожным зудом

1:28
Здоровье

Испытывать желание почесать кожу время от времени — нормальное явление, однако постоянный зуд может быть признаком серьезных проблем. Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала о возможных причинах кожного зуда.

Врач-дерматолог Ражева: как справиться с кожным зудом
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Атопический дерматит и крапивница вызывают зуд на местах с сыпью, и правильное лечение помогает избавиться от симптомов.

Внутренние заболевания, такие, как сахарный диабет, щитовидные патологии и болезни печени, также могут проявляться зудом наряду с другими симптомами.

При диабете к зуду добавляются сухость во рту и усталость, при проблемах с щитовидкой — перемены настроения и скачки веса, а болезни печени сопровождаются болью в правом боку и нарушениями пищеварения.

Зуд может быть психогенным и проявляться при тревожных расстройствах и депрессии. Также он может появиться на невоспалёим нной коже после перенесенных болезней, как при постгерпетической терапии.

Брахиорадиальный зуд и парестетическая ноталгия локализуются на предплечье и спине соответственно. Паразиты, такие как клещи и вши, также могут быть причиной зуда, как и инфекционные заболевания — герпес, ветрянка, корь или краснуха.

Важно обращать внимание на этот симптом и при необходимости обращаться к врачу для выяснения причины и назначения лечения.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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