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Бюстгальтеры: польза или вред

Маммолог Сухарева о вреде и пользе бюстгальтеров

0:52
Здоровье

Вопрос о том, полезно ли носить бюстгальтер, вызывает множество споров. Маммолог Кристина Сухарева проливает свет на некоторые из них. По её словам, обвисание груди вызвано генетикой, возрастом, весом и питанием, а не отсутствием бюстгальтера.

Маммолог Сухарева о вреде и пользе бюстгальтеров
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Теория о связи бюстгальтера и риска рака груди не подтверждена исследованиями, если бюстгальтер правильно подобран. Ношение бюстгальтера ночью может негативно сказаться на циркадных ритмах и уровне мелатонина, что ухудшает качество сна.

Неправильно подобранный бюстгальтер способен вызывать боли в шее и грудных мышцах, создавая дополнительное давление на плечи и спину. Кристина Сухарева рекомендует подбирать бюстгальтеры тщательно и не носить ночью, особенно если они имеют косточки.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
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