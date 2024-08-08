Вопрос о том, полезно ли носить бюстгальтер, вызывает множество споров. Маммолог Кристина Сухарева проливает свет на некоторые из них. По её словам, обвисание груди вызвано генетикой, возрастом, весом и питанием, а не отсутствием бюстгальтера.
Теория о связи бюстгальтера и риска рака груди не подтверждена исследованиями, если бюстгальтер правильно подобран. Ношение бюстгальтера ночью может негативно сказаться на циркадных ритмах и уровне мелатонина, что ухудшает качество сна.
Неправильно подобранный бюстгальтер способен вызывать боли в шее и грудных мышцах, создавая дополнительное давление на плечи и спину. Кристина Сухарева рекомендует подбирать бюстгальтеры тщательно и не носить ночью, особенно если они имеют косточки.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.