Бюстгальтеры: польза или вред

Маммолог Сухарева о вреде и пользе бюстгальтеров

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, полезно ли носить бюстгальтер, вызывает множество споров. Маммолог Кристина Сухарева проливает свет на некоторые из них. По её словам, обвисание груди вызвано генетикой, возрастом, весом и питанием, а не отсутствием бюстгальтера.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Теория о связи бюстгальтера и риска рака груди не подтверждена исследованиями, если бюстгальтер правильно подобран. Ношение бюстгальтера ночью может негативно сказаться на циркадных ритмах и уровне мелатонина, что ухудшает качество сна.

Неправильно подобранный бюстгальтер способен вызывать боли в шее и грудных мышцах, создавая дополнительное давление на плечи и спину. Кристина Сухарева рекомендует подбирать бюстгальтеры тщательно и не носить ночью, особенно если они имеют косточки.