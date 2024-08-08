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Какие лекарства категорически нельзя сочетать с кофе

Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств

1:04
Здоровье

Кофе, на первый взгляд безобидный напиток, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем при сочетании с определёнными лекарствами. Терапевт Николай Гавриличенко рассказал о лекарствах, которые ни в коем случае нельзя запивать кофе.

Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, CC BY-SA 4.0

Одно из распространенных заболеваний, гипотиреоз, требует лечения препаратами, эффективность которых снижается при сочетании с кофеином, что может привести к выпадению волос и сухости кожи.

Препараты от ОРВИ и аллергии, содержащие псевдоэфедрин, усиливают нервную возбудимость в сочетании с кофе, что опасно для тревожных людей.

При диабете сладкий кофе может вызвать скачки сахара и свести на нет эффект лекарств, возможно появление тремора рук.

Антидепрессанты также теряют эффективность наполовину, если их запивать крепким кофе, что приводит к бессоннице и учащённому сердцебиению. Важно подождать минимум два часа после приёма лекарства перед тем, как выпить кофе.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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