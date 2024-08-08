Какие лекарства категорически нельзя сочетать с кофе

Кофе, на первый взгляд безобидный напиток, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем при сочетании с определёнными лекарствами. Терапевт Николай Гавриличенко рассказал о лекарствах, которые ни в коем случае нельзя запивать кофе.
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Одно из распространенных заболеваний, гипотиреоз, требует лечения препаратами, эффективность которых снижается при сочетании с кофеином, что может привести к выпадению волос и сухости кожи.
Препараты от ОРВИ и аллергии, содержащие псевдоэфедрин, усиливают нервную возбудимость в сочетании с кофе, что опасно для тревожных людей.
При диабете сладкий кофе может вызвать скачки сахара и свести на нет эффект лекарств, возможно появление тремора рук.
Антидепрессанты также теряют эффективность наполовину, если их запивать крепким кофе, что приводит к бессоннице и учащённому сердцебиению. Важно подождать минимум два часа после приёма лекарства перед тем, как выпить кофе.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)