Какие лекарства категорически нельзя сочетать с кофе

Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, на первый взгляд безобидный напиток, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем при сочетании с определёнными лекарствами. Терапевт Николай Гавриличенко рассказал о лекарствах, которые ни в коем случае нельзя запивать кофе.

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Одно из распространенных заболеваний, гипотиреоз, требует лечения препаратами, эффективность которых снижается при сочетании с кофеином, что может привести к выпадению волос и сухости кожи.

Препараты от ОРВИ и аллергии, содержащие псевдоэфедрин, усиливают нервную возбудимость в сочетании с кофе, что опасно для тревожных людей.

При диабете сладкий кофе может вызвать скачки сахара и свести на нет эффект лекарств, возможно появление тремора рук.

Антидепрессанты также теряют эффективность наполовину, если их запивать крепким кофе, что приводит к бессоннице и учащённому сердцебиению. Важно подождать минимум два часа после приёма лекарства перед тем, как выпить кофе.