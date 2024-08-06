Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма
В аэропорту Кольцово туристы устроили давку, испугавшись громкого звука.
В России резко выросло производство вина
Итальянка победила на Олимпиаде в упражнениях на бревне
Приём витаминов сопряжён с повышенным на 4% риском смерти, сообщил доктор Мясников
Popular Science: пчёлам всё сложнее распознавать ароматы цветов
Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Шэрон Стоун продемонстрировала большой синяк на лице с отдыха в Турции
5 самых дорогих и редких "Запорожцев", доступных сегодня
Умереть из-за укуса осы может каждый, даже депутат: врач объяснила, как предотвратить беду

Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос

2:48
Здоровье » Здоровье и профилактика

Молдавский депутат умер из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос. Pravda.Ru спросила у врача-аллерголога высшей категории, кандидата медицинских наук Галины Котовой, кто входит в группу риска развития подобных состояний.

Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

"Так может быть с любым человеком — и даже с депутатом", — ответила она.

"Это называется анафилактическая реакция на ужаление перепончатокрылого насекомого — оса и пчела относятся к этим перепончатокрылым. Яд ос и пчёл вызывает у людей анафилактические реакции. Просто вот у человека, у которого никогда в жизни никаких анафилактических реакций не было, и в какой-то момент она возникает — так бывает, так может быть. Анафилактический шок может возникнуть после первого ужаления, может после второго, третьего ужаления быть", — объяснила специалист.

"Если у человека есть патологически сильные реакции на ужаление — например, вот ужалила вас оса, у всех это красное пятно, а у вас полруки отекло, рука отнимается, голова болит, тошнота, слабость, вялость и прочее — это в принципе свидетельствует о том, что реакция у вас более сильная, чем должна была бы быть по идее. Таким образом, вы предрасположены к развитию анафилаксии — это очевидно. Но не всегда это бывает известно заранее — к сожалению, часто это становится очевидным только тогда, когда человек если не сказать совсем прям умер, но, по крайней мере, проводились реанимационные мероприятия", — добавила собеседница издания.

Она рассказала о первой помощи ужаленным. "Первая помощь — перетянуть жгутом поражённую конечность выше места поражения. Но если, например, это было ужаление в голову, то, конечно, на шею жгут не надо накладывать, а если рука или нога, то перетянуть конечность. Приложить лёд к месту ужаления, по возможности извлечь жало, дать таблетку антигистаминного средства, место ужаления обколоть адреналином", — посоветовала врач.

"Если у человека были раньше патологически сильные реакции, то у него должен быть с собой адреналин — он есть в автоинжекторах сейчас, продаётся на OZON, и вызвать скорую помощь. Но это в том случае, если диагностирована аллергия на ужаление перепончатокрылых. А если она не диагностирована, то вряд ли кто-то будет готов оказать такую помощь", — признала она.

"Можно заранее обратиться к врачу-аллергологу, он сделает анализы и скажет, есть предрасположенность к анафилактическим реакциям на ужаление перепончатокрылых или нет. Не так дорого стоит, кстати, в пределах пяти тысяч", — заключила Галина Котова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Копилева Виктория
Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Театру и актёрам всегда было трудно выживать Сергей Лебедев Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать? Любовь Степушова У Киева, кроме диверсионных операций, вариантов не осталось Дмитрий Плотников
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы
Политолог Маркелов: чопорная Британия охвачена глобальной социальной революцией
Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу
Пассажиры из России жалуются на случаи краж на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways
Учёные США: животные размножались половым путём сотни миллионов лет назад
Эксперт Климанов: рост нацпроектов привёл к пересмотру госбюджета на 2025 год
Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать?
Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги
Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.