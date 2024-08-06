Умереть из-за укуса осы может каждый, даже депутат: врач объяснила, как предотвратить беду

Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Молдавский депутат умер из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос. Pravda.Ru спросила у врача-аллерголога высшей категории, кандидата медицинских наук Галины Котовой, кто входит в группу риска развития подобных состояний.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

"Так может быть с любым человеком — и даже с депутатом", — ответила она.

"Это называется анафилактическая реакция на ужаление перепончатокрылого насекомого — оса и пчела относятся к этим перепончатокрылым. Яд ос и пчёл вызывает у людей анафилактические реакции. Просто вот у человека, у которого никогда в жизни никаких анафилактических реакций не было, и в какой-то момент она возникает — так бывает, так может быть. Анафилактический шок может возникнуть после первого ужаления, может после второго, третьего ужаления быть", — объяснила специалист.

"Если у человека есть патологически сильные реакции на ужаление — например, вот ужалила вас оса, у всех это красное пятно, а у вас полруки отекло, рука отнимается, голова болит, тошнота, слабость, вялость и прочее — это в принципе свидетельствует о том, что реакция у вас более сильная, чем должна была бы быть по идее. Таким образом, вы предрасположены к развитию анафилаксии — это очевидно. Но не всегда это бывает известно заранее — к сожалению, часто это становится очевидным только тогда, когда человек если не сказать совсем прям умер, но, по крайней мере, проводились реанимационные мероприятия", — добавила собеседница издания.

Она рассказала о первой помощи ужаленным. "Первая помощь — перетянуть жгутом поражённую конечность выше места поражения. Но если, например, это было ужаление в голову, то, конечно, на шею жгут не надо накладывать, а если рука или нога, то перетянуть конечность. Приложить лёд к месту ужаления, по возможности извлечь жало, дать таблетку антигистаминного средства, место ужаления обколоть адреналином", — посоветовала врач.

"Если у человека были раньше патологически сильные реакции, то у него должен быть с собой адреналин — он есть в автоинжекторах сейчас, продаётся на OZON, и вызвать скорую помощь. Но это в том случае, если диагностирована аллергия на ужаление перепончатокрылых. А если она не диагностирована, то вряд ли кто-то будет готов оказать такую помощь", — признала она.

"Можно заранее обратиться к врачу-аллергологу, он сделает анализы и скажет, есть предрасположенность к анафилактическим реакциям на ужаление перепончатокрылых или нет. Не так дорого стоит, кстати, в пределах пяти тысяч", — заключила Галина Котова.