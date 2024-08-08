Скрытые опасности солнцезащитных средств

Отдых на солнце приносит много пользы, но ультрафиолетовые лучи могут быть опасны без правильной защиты. Солнцезащитные кремы помогают защитить кожу от UVB и UVA излучения, предотвращая ожоги, старение и рак кожи.
Существует два типа кремов: минеральные и химические.
Минеральные кремы (sunblock) создают физический барьер, который отражает УФ-лучи, но требуют частого нанесения и могут быть видимыми на коже.
Химические кремы впитываются в кожу, поглощая УФ-лучи и преобразуя их в тепло, но могут вызывать раздражение и требуют времени для активации.
Для эффективной защиты выбирайте кремы с SPF 30 и выше, широкого спектра, водостойкие и подходящие для вашего типа кожи. Избегайте химических ингредиентов, таких как оксибензон и авобензон, которые могут проникать в кровь и вызывать долгосрочные эффекты.
Минеральные ингредиенты, такие как диоксид титана и оксид цинка, считаются безопаснее, но требуют частого повторного нанесения для надежной защиты.
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