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Скрытые опасности солнцезащитных средств

Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем

1:11
Здоровье

Отдых на солнце приносит много пользы, но ультрафиолетовые лучи могут быть опасны без правильной защиты. Солнцезащитные кремы помогают защитить кожу от UVB и UVA излучения, предотвращая ожоги, старение и рак кожи.

Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существует два типа кремов: минеральные и химические.

Минеральные кремы (sunblock) создают физический барьер, который отражает УФ-лучи, но требуют частого нанесения и могут быть видимыми на коже.

Химические кремы впитываются в кожу, поглощая УФ-лучи и преобразуя их в тепло, но могут вызывать раздражение и требуют времени для активации.

Для эффективной защиты выбирайте кремы с SPF 30 и выше, широкого спектра, водостойкие и подходящие для вашего типа кожи. Избегайте химических ингредиентов, таких как оксибензон и авобензон, которые могут проникать в кровь и вызывать долгосрочные эффекты.

Минеральные ингредиенты, такие как диоксид титана и оксид цинка, считаются безопаснее, но требуют частого повторного нанесения для надежной защиты.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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