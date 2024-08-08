Скрытые опасности солнцезащитных средств

Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отдых на солнце приносит много пользы, но ультрафиолетовые лучи могут быть опасны без правильной защиты. Солнцезащитные кремы помогают защитить кожу от UVB и UVA излучения, предотвращая ожоги, старение и рак кожи.

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Существует два типа кремов: минеральные и химические.

Минеральные кремы (sunblock) создают физический барьер, который отражает УФ-лучи, но требуют частого нанесения и могут быть видимыми на коже.

Химические кремы впитываются в кожу, поглощая УФ-лучи и преобразуя их в тепло, но могут вызывать раздражение и требуют времени для активации.

Для эффективной защиты выбирайте кремы с SPF 30 и выше, широкого спектра, водостойкие и подходящие для вашего типа кожи. Избегайте химических ингредиентов, таких как оксибензон и авобензон, которые могут проникать в кровь и вызывать долгосрочные эффекты.

Минеральные ингредиенты, такие как диоксид титана и оксид цинка, считаются безопаснее, но требуют частого повторного нанесения для надежной защиты.