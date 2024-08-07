Неожиданные изменения после отказа от сигарет

Избавление от вредной привычки, такой как курение, крайне сложно, особенно если она сопровождает вас долгие годы. Терапевт Наталья Грибова рассказала о последствиях отказа от курения.
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Через несколько дней после отказа возникает сильное чувство голода из-за изменения уровня сахара в крови, что может привести к набору веса. Также появляется частый кашель, который со временем проходит по мере очищения легких от никотина.
Социальные контакты улучшаются, поскольку многие испытывают аллергию на запах сигарет. Отказ от курения снижает риск травм, так как у курильщиков плотность костей ниже, а мышцы перенапряжены из-за токсинов. Важно повысить физическую активность после отказа от курения для укрепления мышц и связок.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)