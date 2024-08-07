Неожиданные изменения после отказа от сигарет

Терапевт Грибова: что происходит с организмом после отказа от курения

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избавление от вредной привычки, такой как курение, крайне сложно, особенно если она сопровождает вас долгие годы. Терапевт Наталья Грибова рассказала о последствиях отказа от курения.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

Через несколько дней после отказа возникает сильное чувство голода из-за изменения уровня сахара в крови, что может привести к набору веса. Также появляется частый кашель, который со временем проходит по мере очищения легких от никотина.

Социальные контакты улучшаются, поскольку многие испытывают аллергию на запах сигарет. Отказ от курения снижает риск травм, так как у курильщиков плотность костей ниже, а мышцы перенапряжены из-за токсинов. Важно повысить физическую активность после отказа от курения для укрепления мышц и связок.