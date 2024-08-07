Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны
Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске
Honda Integra 2024: лимитированная версия с уникальным дизайном
Профессор Сафонов: продукты составляют 50% расходов пенсионеров
Новые лица российского кинематографа: знакомимся с восходящими звёздами
China Daily сообщила о сокращении ледников на северо-западе Китая на 11,7% за 50 лет
Видят ли кошки призраков
У румынской гимнастки отобрали "бронзу"
Нижегородский планетарий анонсировал пик метеорного потока Персеиды
Неожиданные изменения после отказа от сигарет

Терапевт Грибова: что происходит с организмом после отказа от курения

0:49
Здоровье

Избавление от вредной привычки, такой как курение, крайне сложно, особенно если она сопровождает вас долгие годы. Терапевт Наталья Грибова рассказала о последствиях отказа от курения.

Терапевт Грибова: что происходит с организмом после отказа от курения
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0

Через несколько дней после отказа возникает сильное чувство голода из-за изменения уровня сахара в крови, что может привести к набору веса. Также появляется частый кашель, который со временем проходит по мере очищения легких от никотина.

Социальные контакты улучшаются, поскольку многие испытывают аллергию на запах сигарет. Отказ от курения снижает риск травм, так как у курильщиков плотность костей ниже, а мышцы перенапряжены из-за токсинов. Важно повысить физическую активность после отказа от курения для укрепления мышц и связок.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
Последние материалы
Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны
Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске
Honda Integra 2024: лимитированная версия с уникальным дизайном
Профессор Сафонов: продукты составляют 50% расходов пенсионеров
В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов
ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе
Новые лица российского кинематографа: знакомимся с восходящими звёздами
China Daily сообщила о сокращении ледников на северо-западе Китая на 11,7% за 50 лет
Терапевт Грибова: что происходит с организмом после отказа от курения
Видят ли кошки призраков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.