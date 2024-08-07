Как избавиться от "шишки" на ноге

Обувь, массаж и шины: комплексный подход к лечению вальгуса

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вальгусная деформация стопы, известная как "шишка" у большого пальца ноги, может серьёзно ограничить активную жизнь. Эта патология часто встречается у женщин, и её точные причины неясны.

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Вальгус проявляется отклонением плюсневой кости и может затронуть другие пальцы ног, что в запущенных случаях приводит к хромоте. Для лечения важно носить специальную обувь с гибкой подошвой не выше 3 см.

Ортопедические шины, назначаемые на начальных этапах, помогают скорректировать стопу и уменьшить боль. Комплексный подход включает медикаменты для снятия воспаления, ортопедическую обувь, массаж для нормализации мышечного тонуса и, при необходимости, хирургическое вмешательство.

В тяжелых случаях проводится операция-остеотомия или лазерная терапия, что обеспечивает быстрое восстановление без осложнений при соблюдении рекомендаций врача.