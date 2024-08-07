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Частый пульс: это простое средство может помочь

Как омега-3 помогает снизить частый пульс — кардиолог Романова

1:19
Здоровье

Современные технологии позволяют следить за здоровьем сердца в реальном времени, например, с помощью смарт-часов. Важно заботиться о сердце заранее, поскольку высокий пульс в покое является фактором риска сердечных заболеваний, таких как гипертония и сердечная недостаточность.

Как омега-3 помогает снизить частый пульс — кардиолог Романова
Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

Кардиолог и фитнес-тренер Наталья Романова подчеркивает, что физическая активность и правильное питание, в частности употребление омега-3, положительно влияют на сердечный ритм. Омега-3, известные как рыбий жир, продлевают время между электрическими импульсами в сердце, снижая частоту сокращений.

Они также увеличивают активность парасимпатической нервной системы и снижают симпатическую активность, что помогает уменьшить стресс. Рыбий жир особенно полезен для людей с повышенной частотой сердечных сокращений.

Нормальный пульс варьируется от 60 до 100 ударов в минуту, а у спортсменов может быть ниже. Для получения пользы от омега-3 рекомендуется употреблять пять или более порций жирной рыбы в неделю, таких как лосось, анчоусы и сардины. Консультация с врачом перед приемом омега-3 в капсулах обязательна.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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