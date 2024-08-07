Решение проблемы чувствительных зубов — советы стоматолога

Как победить чувствительность зубов? Рекомендации стоматолога Минко

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувствительность зубов, проявляющаяся болью при контакте с холодными, горячими или кислыми продуктами, может стать серьёзной проблемой. Вячеслав Минко, стоматолог-гнатолог, объясняет, что основная причина этого состояния — разрушение зубной эмали.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Восстановление эмали — возможный и необходимый процесс, который предотвращает более серьёзные проблемы, включая разрушение зубов.

Правильный уход за зубами начинается с корректной чистки. Чистить зубы следует движениями сверху вниз, чтобы не загонять бактерии в десны, а жесткая щетка может навредить эмали.

Важен и правильный выбор зубной пасты: показатель абразивности (RDA) должен быть ниже 75. Профессиональная чистка у стоматолога не только удаляет зубной налет, но и укрепляет зубы, предотвращая дальнейшее разрушение.

Корректировка рациона также играет значительную роль. Следует избегать сладких напитков, леденцов и продуктов с высоким содержанием кислот, а после каждого приема пищи полоскать рот.

Вячеслав Минко рекомендует проявлять осторожность с цитрусовыми и продуктами, богатыми сахаром, чтобы не усугублять чувствительность зубов.

Таким образом, соблюдение простых правил ухода за зубами и своевременные визиты к стоматологу помогут предотвратить и решить проблему чувствительности зубов.