Ухудшение восприятия запахов может быть симптомом опасного заболевания

Nature: причиной ухудшения чувствительности к запахам может быть Альцгеймер

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ухудшение обоняния может быть связано с болезнью Альцгеймера. Пандемия коронавируса показала, что некоторые вирусы способны вызывать аносмию — потерю способности ощущать запахи. Однако исследования показали, что ухудшение обоняния может быть вызвано и другими причинами.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Как пишет Nature, учёные из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что у пожилых людей ухудшение обоняния связано с накоплением тау-белка в определённых областях мозга. Избыточное накопление тау-белка является одной из причин развития болезни Альцгеймера.

Исследования показали, что ухудшение обоняния может быть ранним индикатором начала нейродегенеративных процессов. Также было обнаружено, что генетическая предрасположенность к нарушению обоняния может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Для выявления болезни Альцгеймера используются различные методы, включая нейровизуализацию, генетические тесты и анализы спинномозговой жидкости. Учёные также предлагают использовать обонятельные тесты для подтверждения ранних признаков нейродегенеративных изменений до появления выраженных клинических симптомов.

Мария Чердак, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук и доцент, отметила в беседе с KP. RU, что здоровый образ жизни, включающий физические упражнения, здоровое питание, умственная и социальная активность, являются основным залогом профилактики деменции.

"Основным залогом профилактики деменции является здоровый образ жизни: физические упражнения, здоровое питание и высокая умственная и социальная активность. Даже простая ходьба значительно снижает вероятность заболеть болезнью Альцгеймера", — подчеркнула Мария Чердак.