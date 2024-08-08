Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студия Sunny Peak анонсировала выход музыкального платформера Symphonia
На Луне впервые обнаружена вода
Продолжение боевика "Волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом уже в разработке
Отец Георгий Шестопалов: "Мы всё равно победим!"
Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила
На топливе можно сэкономить: пять простых правил для автовладельца
Washington Post: Украина захватила газораспределитель в Судже
Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить
Fit Service: износ катализатора может привести к поломке двигателя
Ухудшение восприятия запахов может быть симптомом опасного заболевания

Nature: причиной ухудшения чувствительности к запахам может быть Альцгеймер

2:04
Здоровье

Ухудшение обоняния может быть связано с болезнью Альцгеймера. Пандемия коронавируса показала, что некоторые вирусы способны вызывать аносмию — потерю способности ощущать запахи. Однако исследования показали, что ухудшение обоняния может быть вызвано и другими причинами.

Nature: причиной ухудшения чувствительности к запахам может быть Альцгеймер
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Как пишет Nature, учёные из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что у пожилых людей ухудшение обоняния связано с накоплением тау-белка в определённых областях мозга. Избыточное накопление тау-белка является одной из причин развития болезни Альцгеймера.

Исследования показали, что ухудшение обоняния может быть ранним индикатором начала нейродегенеративных процессов. Также было обнаружено, что генетическая предрасположенность к нарушению обоняния может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Для выявления болезни Альцгеймера используются различные методы, включая нейровизуализацию, генетические тесты и анализы спинномозговой жидкости. Учёные также предлагают использовать обонятельные тесты для подтверждения ранних признаков нейродегенеративных изменений до появления выраженных клинических симптомов.

Мария Чердак, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук и доцент, отметила в беседе с KP. RU, что здоровый образ жизни, включающий физические упражнения, здоровое питание, умственная и социальная активность, являются основным залогом профилактики деменции.

"Основным залогом профилактики деменции является здоровый образ жизни: физические упражнения, здоровое питание и высокая умственная и социальная активность. Даже простая ходьба значительно снижает вероятность заболеть болезнью Альцгеймера", — подчеркнула Мария Чердак.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
Отец Георгий Шестопалов: "Мы всё равно победим!"
Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила
На топливе можно сэкономить: пять простых правил для автовладельца
Washington Post: Украина захватила газораспределитель в Судже
Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить
Fit Service: износ катализатора может привести к поломке двигателя
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира
Патрик Урбани: "Банально принимать французов за ловеласов"
НСИС займётся проверкой нового единого ОСАГО в России и Беларуси
Советы, как улучшить вид кожи и сделать её сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.