Как оказать первую помощь при ожоге крапивой: рекомендации дерматолога Ворожейкина

При ожоге крапивой нужно промыть травмированное место водой или раствором соды

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда кожа вступает в контакт с крапивой, жалящие волоски растения впрыскивают в кожу различные химические вещества, такие как муравьиная кислота, гистамин и ацетилхолин. Это вызывает ощущение жжения и аллергическую реакцию. Дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин в разговоре с KP.RU рассказал, как помочь себе и близким, получившим ожог крапивой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Немедленно прекратите контакт с крапивой. Если на коже остались жалящие волоски, их нужно аккуратно удалить пинцетом или с помощью скотча. Однако чаще всего удалять ничего не требуется. Обильно промойте пораженный участок кожи проточной водой. При наличии соды, можно промыть кожу слабым раствором соды (1-1,5 чайных ложки на пол-литра воды). Поскольку ожог вызван кислотой, сода, являясь щелочью, помогает её нейтрализовать.

У разных людей реакция на ожоги крапивой может отличаться.

Лёгкая реакция. Многие люди переносят ожог крапивой без серьёзных последствий, испытывая лишь слабый зуд и жжение.

Высокая чувствительность и аллергия. Людям с повышенной чувствительностью кожи и склонностью к аллергическим реакциям рекомендуется после промывания принять антигистаминный препарат второго поколения и нанести на пораженное место аптечный гель, эмульсию или крем с антигистаминным или гормональным компонентом.

"Но если человек обладает высокочувствительной кожей и склонен к аллергии, то после промывания раздражённого места потребуется также выпить антигистаминный препарат второго поколения и нанести на место контакта аптечный гель, эмульсию или крем (не мазь) с антигистаминным или гормональным действующим веществом. Хотел бы особо отметить, что недопустимо мазать места ужаления крапивой маслами, мазями и косметическими кремами. Это только "запечатает" раздражитель и может привести к присоединению вторичной инфекции", — добавил дерматолог.