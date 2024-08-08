Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: причиной ухудшения чувствительности к запахам может быть Альцгеймер
Студия Sunny Peak анонсировала выход музыкального платформера Symphonia
На Луне впервые обнаружена вода
Продолжение боевика "Волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом уже в разработке
Отец Георгий Шестопалов: "Мы всё равно победим!"
Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила
На топливе можно сэкономить: пять простых правил для автовладельца
Washington Post: Украина захватила газораспределитель в Судже
Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить
Как оказать первую помощь при ожоге крапивой: рекомендации дерматолога Ворожейкина

При ожоге крапивой нужно промыть травмированное место водой или раствором соды

2:08
Здоровье

Когда кожа вступает в контакт с крапивой, жалящие волоски растения впрыскивают в кожу различные химические вещества, такие как муравьиная кислота, гистамин и ацетилхолин. Это вызывает ощущение жжения и аллергическую реакцию. Дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин в разговоре с KP.RU рассказал, как помочь себе и близким, получившим ожог крапивой.

При ожоге крапивой нужно промыть травмированное место водой или раствором соды
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM
  1. Немедленно прекратите контакт с крапивой. Если на коже остались жалящие волоски, их нужно аккуратно удалить пинцетом или с помощью скотча. Однако чаще всего удалять ничего не требуется.
  2. Обильно промойте пораженный участок кожи проточной водой. При наличии соды, можно промыть кожу слабым раствором соды (1-1,5 чайных ложки на пол-литра воды). Поскольку ожог вызван кислотой, сода, являясь щелочью, помогает её нейтрализовать.

У разных людей реакция на ожоги крапивой может отличаться.

  • Лёгкая реакция. Многие люди переносят ожог крапивой без серьёзных последствий, испытывая лишь слабый зуд и жжение.
  • Высокая чувствительность и аллергия. Людям с повышенной чувствительностью кожи и склонностью к аллергическим реакциям рекомендуется после промывания принять антигистаминный препарат второго поколения и нанести на пораженное место аптечный гель, эмульсию или крем с антигистаминным или гормональным компонентом.

"Но если человек обладает высокочувствительной кожей и склонен к аллергии, то после промывания раздражённого места потребуется также выпить антигистаминный препарат второго поколения и нанести на место контакта аптечный гель, эмульсию или крем (не мазь) с антигистаминным или гормональным действующим веществом. Хотел бы особо отметить, что недопустимо мазать места ужаления крапивой маслами, мазями и косметическими кремами. Это только "запечатает" раздражитель и может привести к присоединению вторичной инфекции", — добавил дерматолог.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
Отец Георгий Шестопалов: "Мы всё равно победим!"
Сбор огурцов влияет на урожайность: ключевые правила
На топливе можно сэкономить: пять простых правил для автовладельца
Washington Post: Украина захватила газораспределитель в Судже
Девелопер Колченко: покупая жильё без отделки, россияне хотят сэкономить
Fit Service: износ катализатора может привести к поломке двигателя
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира
Патрик Урбани: "Банально принимать французов за ловеласов"
НСИС займётся проверкой нового единого ОСАГО в России и Беларуси
Советы, как улучшить вид кожи и сделать её сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.