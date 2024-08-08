Диетолог рассказал, какие три опасные состояния могут стоять за тягой к сладкому

Диетолог Семирядов: за тягой к сладкому может стоять депрессия и дефицит минералов

Причины тяги к сладкому могут быть разнообразными и иногда связанными с серьёзными медицинскими состояниями. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в разговоре с KP.RU выделил несколько опасных состояний и недостатков, которые могут провоцировать желание есть сладкое.

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Депрессия (включая скрытую). Депрессия ассоциируется с понижением уровня серотонина, ключевого нейромедиатора. Простые углеводы временно стимулируют выработку серотонина, что может служить формой "самолечения". Употребляйте пищу, богатую триптофаном (предшественником серотонина), например, морепродукты, яйца и птицу, особенно индейку. Гипотиреоз. Недостаточная активность щитовидной железы. Дефицит энергии вынуждает организм искать быстрые источники, такие как простые углеводы. Диагностика и лечение гипотиреоза помогут восстановить энергетический баланс. Недостаток витаминов и минералов (цинк, хром, железо, кальций, магний). Недостаток перечисленных элементов влияет на инсулиновый и углеводный обмен. Дефицит магния, хрома и цинка особенно влияет на метаболизм глюкозы, вызывая тягу к сладкому. Уделяйте внимание рациону, включайте продукты, богатые необходимыми минералами, или принимайте добавки под наблюдением врача.

Советы по уменьшению тяги к сладкому

Сбалансированное питание. Употребляйте продукты, богатые триптофаном и необходимыми минералами. Сократите потребление жирной пищи, так как она может снижать уровень серотонина.

Употребляйте продукты, богатые триптофаном и необходимыми минералами. Сократите потребление жирной пищи, так как она может снижать уровень серотонина. Медицинское обследование. Посетите врача для проверки гормонального фона и уровня нутриентов. Обратитесь к специалисту, если есть подозрение на депрессию или гормональные нарушения.

Посетите врача для проверки гормонального фона и уровня нутриентов. Обратитесь к специалисту, если есть подозрение на депрессию или гормональные нарушения. Изменение образа жизни. Включите умеренные физические нагрузки и обеспечьте себе регулярный сон, что также способствует нормализации уровня серотонина и улучшению общего самочувствия.

Если вы или ваши близкие испытываете непреодолимую тягу к сладкому, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить медицинские причины и дефициты.