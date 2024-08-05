Специалист объяснила, как уберечь ребёнка от педикулеза во время летнего отдыха

Педиатр-гастроэнтеролог сети клиник "Семейная" Евгения Овчинникова дала советы родителям о том, как предотвратить появления вшей в волосах ребёнка.
Фото: commons.wikimedia.org by Ancal84, CC BY-SA 4.0
Специалист призвала следить за тем, чтобы ребёнок избегал контакта с чужими расческами, полотенцами, шапками и другими предметами, соприкасающимися с волосами.
Ранее сообщалось, что в России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис и гепатит.
Овчинникова в беседе с "Вечерней Москвой" рекомендует периодические осматривать волосы и одежду детей, чтобы вовремя обнаружить проблему. Особенно тщательно этим следует заняться после пребывания детей на летнем отдыхе.
Эксперт отметила, что современные средства от педикулеза позволяют эффективно избавляться от паразитов. Для этого не нужно коротко остригать детей, как это было принято раньше.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Проводит диагностику и лечение инфекционных заболеваний, в том числе коклюша, энцефалита, скарлатины, ботулизма, тифа, малярии, дизентерии и т.д.
Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, желчекаменной болезни, дисбактериоза.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.